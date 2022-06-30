Намагалися реанімувати сусіди і медики: на Рівненщині 4-річний хлопчик втопився у надувному басейні

У Рівненській області на подвір'ї одного з приватних домоволодінь стався нещасний випадок.
У надувному басейні втопилася 4-річна дитина.
Про це повідомляє "Рівне. Головне".
Інцидент стався вчора, 29 червня, увечері в селі Колодязне Березнівської громади. Близько 20 вечора дорослі помітили зникнення 4-річного сина. Хлопчик з багатодітної родини, де виховуються 6 дітей.
Батьки і сусіди почали шукати дитину.
"Сусід також допомагав у пошуках, він і знайшов дитину на дні басейна. Хлопчика дістали та почали реанімувати, однак, ці спроби були безуспішними. Не змогли реанімувати і медики, які прибули на виклик. Відтак, констатували смерть. Поліція вчергове застерігає батьків чи тих, хто доглядає за дітьми, не залишати їх без догляду”, — розповіла пресофіцерка поліції Катерина Загурська.
Надувний басейн, у якому загинула дитина, має глибину понад метр, а завширшки три метри.
Раніше стало відомо, що у ставку села Приют Ганнівської громади втопився 10-річний хлопець. Дитина загинула у воді на очах у свого батька.
А у с. Дубина Стрийського району Львівської області в річці потонув 15-річний хлопець.
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