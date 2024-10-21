Намагалися торгувати "трофейною" зброєю росіян: СБУ викрила сімох "ділків"

Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.
СБУ спільно Нацполіцією затримали 7-х ділків, які намагалися торгувати "трофейною" зброєю росіян.
Про це інформує СБУ.
Зловмисників затримали у Дніпрі, а також у Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях. Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети "Джміль", автомати Калашникова та понад 3 кг вибухівки.
У Дніпрі:
- затримано місцевого підприємця, який нелегально вивозив трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб продати криміналітету.
- для прихованого зберігання засобів ураження фігурант обладнав схрон на території своєї СТО.
На Закарпатті:
- на "гарячому" затримано 50-річного мешканця Берегово, який намагався підпільно продати автоматичну зброю, бойові гранати та велику партію тротилу. Усе це зловмисник ховав у підземному тайнику, який облаштував у лісі поблизу свого приватного будинку.
На Тернопільщині:
- викрито ще двох ділків, що пропонували трофейну зброю через спеціалізовані інтернет-форуми, а потім поштою відправляли її "замовникам" як "автозапчастини".
На Житомирщині:
- на нелегальній торгівлі зброєю викрито трьох мешканців Коростеня, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Фігуранти вивозили засоби ураження з місць колишніх боєзіткнень на сході України, де перебували як "волонтери", а потім продавали знайдене озброєння через особисті кримінальні зв’язки.
За матеріалами СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Кропивницькому.
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