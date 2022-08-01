Намагалися уточнити позиції ЗСУ: окупанти невдало заслали розвідгрупу на Слов'янському напрямку

Ворог намагається поточнити позиції Сил оборони.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, на Донеччині ЗСУ вчасно виявили ворожих розвідників і змусили їх відступити.

"На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ в напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Миколаїв піддався масованому обстрілу. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. За попередньою інформацією, по Миколаєву запустили ракети С-300.

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