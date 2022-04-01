"Намагалися утриматися, але обвалилися, не змогли": Арестович про відступ військ РФ від Києва та Чернігова

Назустріч окупантам-втікачам вийшла десь тисяча одиниць техніки, але далеко вона не пішла, бо ЗСУ по ній одразу ж ударили.
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розказав, як російські війська відступали від Києва та Чернігова.
Про це він розповів в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.
"Інтриг дві. Перша - що з-під Києва звалили. Причому відступали красиво, намагалися утриматися, але обвалилися, не змогли. Бо відступ - то найскладніший вид бойових дій. Якщо північний схід брати Києва, Бровари, то там вони втекли ледве не під російський кордон. Там нікого немає. Є тільки "язик" на Чернігів, який його оточує", - сказав Арестович.
Радник керівника ОП додав, що по Чернігову працюють, місцеві кажуть, що там щодня гинуть і поранених - до 200 цивільних.
"А цих відігнали на кордон Чернігівської та Сумської областей. Назустріч радісно прибігло там десь тисяча одиниць техніки. Але далеко вона не пішла, бо ми по ній одразу ж ударили. І вона зараз там стала. Чому стоїть - незрозуміло. Наші там потихеньку займають міста й села", - підсумував він.
Нагадаємо, українські воїни "підчистили" район зосередження ворога на Київському напрямку.
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