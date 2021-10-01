Намагалися вести переговори, але він дістав гранату: з'явилися подробиці знешкодження стрілка під Одесою

Намагалися вести переговори, але він дістав гранату: з'явилися подробиці знешкодження стрілка під Одесою

В результаті чого чоловік пішов на злочин, зараз невідомо.

Дістав гранату, висмикнув чеку, після чого пролунав постріл. Чоловіка, який влаштував стрілянину під Одесою, ліквідували інспектори, які поряд з селищем відпрацьовували профілактичні заходи.

Про це з посиланням на власні джерела пише "Думська".

Почувши стрілянину, місцеві мешканці зателефонували на гарячу лінію "102". Потім на місце прибули три дільничні інспектори, які були недалеко від селища Пужайково.

Спочатку зі стрільцем правоохоронці вели переговори, проте після того, як він дістав гранату — їм довелося піти на крайні заходи.

"Називали його по імені, просили здатися. У відповідь той дістав гранату РГД-5 і заявив, що йому, мовляв, втрачати нічого, і вирвав чеку. Дільничним довелося відкрити вогонь на поразку. На щастя, граната так і не вибухнула — він впав, затиснувши її в долоні", — розповіло виданню джерело в правоохоронних органах.

Після чого на місце події прибула слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Нагадаємо, що в Одеської області чоловік із рушницею та гранатою відкрив вогонь по хатах односельців. Коли прибула поліція, то продовжив стріляти по їхній машині. Після цього забарикадувався в сусідському будинку з жінкою та дитиною.

Новини України: чоловік із рушницею та гранатою забарикадувався в сусідському будинку

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