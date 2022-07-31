Намагалися відкачати відпочивальники: у Кривому Розі втопився 9-річний хлопчик

На очах у десятків людей під воду пішов хлопчик. Дитину витягли з води і намагалися врятувати очевидці.

Про це в Мережі розповів один із рятівників дитини Володимир Будко.

За словами чоловіка, трагічна подія сталася в Кривому Розі на пляжі неподалік мікрорайона Даманський.

"Чоловік, який плавав досить далеко, побачив і витяг на берег хлопчика 8-10 років без ознак життя. Збіглися люди і ніхто не знав, як діяти. Ми змогли видалити воду з дихальних шляхів, і мабуть зі шлунку. Потім підключився ще один чоловік, на якого всі горлали, а він впевнено і спокійно казав, що нам робити. У хлопця вже починали синіти кінцівки.. Потім хлопчина почав хрипіти і самостійно дихати. Але до тями не приходив", - розповідає Володимир.

Далі, за його словами, на місце приїхали медики. Дитину перенесли до авто і ушпиталили до 8-ї міськлікарні.

Виявилось, що хлопчик був на пляжі сам, без батьків. Також Володимир додав, що більшість присутніх, зокрема й він сам, були неготовими до надання першої медичної допомоги при утопленні.

"Здивувала реакція людей - виявляється краще орати, не викидаючи цигарку з рота, коли інші намагаються врятувати дитину. Можна в істериці кидатись на лікарів, а потім і під колеса "швидкої" не даючи їй відвезти хлопця до реанімації і сипати прокльони на них. Люди, як так?!", - написав криворіжець.

У коментарях Володимир Будко пізніше повідомив, що на жаль, хлопчик помер у лікарні.

Як повідомлялося, в Подільському районі Полтави на одному з пляжів водолази дістали з води 16-річного хлопця. Медики намагались реанімувати його, але він помер.

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