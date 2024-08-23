Намагалися витягти один одного: на Чернігівщині ціла сім'я загинула у каналізаційній шахті

Попередньо відомо, що члени сім’ї по черзі провалилися у шахту всередині гаражу.

У місті Новгород-Сіверський в каналізаційну шахту на території приватного домогосподарства потрапили троє людей: батько, мати та їхній 17-річний син.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

Всі троє, на жаль, загинули.

На місці події працює слідчо-оперативна група Новгород-Сіверського райвідділу поліції, спеціаліст-криміналіст та слідчі слідчого управління обласної поліції, рятувальники ДСНС.

Фото: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

За інформацією ГУ ДСНС у Чернігівській області, повідомлення про цей випадок на лінію "101" надійшло о 15:30.

На місце події прибули вісім рятувальників та дві одиниці техніки. Надзвичайники у засобах захисту органів зору та дихання спустилися у шахту та дістали тіла загиблих.

Відомо, що чоловік — 1975 року народження, жінка — 1984 року народження.

Попередньо відомо, що члени родини по черзі провалилися у шахту всередині гаражу. Намагаючись витягнути один одного, люди загинули. Поліція встановлює всі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Житомирській області з вікна 9-го поверху випав 5-річний хлопчик, який помер на місці.

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