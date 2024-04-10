Намагалися вивезти з України прицільні комплекси до бойових літаків: СБУ затримала зухвалих ділків (фото)

Зокрема, у Кропивницькому затримали місцевого мешканця, який планував налагодити міжнародний канал нелегального переправлення за кордон товарів військового призначення.

Служба безпеки України викрила ділків, які хотіли вивезти з нашої країни прицільні комплекси до бойових літаків.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, у різних регіонах нашої держави правоохоронці затримали двох ділків, які намагалися приховано відправити за кордон українські зразки комплектуючих для бойової авіації. Серед вилученого – устаткування, яке входить до прицільної системи винищувачів.

Зокрема, у Кропивницькому затримали місцевого мешканця, який планував налагодити міжнародний канал нелегального переправлення за кордон товарів військового призначення. Першого разу чоловік намагався продати до країни ЄС комплектуючі до оптико-електронної системи наведення винищувачів МіГ-29.

“Щоб переправити “посилку” за кордон, він хотів оформити її через популярний сервіс поштового зв’язку, вказавши недостовірні дані у митній декларації. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на спробі відправки авіаобладнання. За наявними даними, клієнтами фігуранта були “перекупи” технологічного устаткування, які хотіли перепродати його за вищу ціну”, - розповіли в СБУ.

Водночас на Полтавщині ще один чоловік хотів переправити за кордон запчастини до авіаційної техніки. Передусім мова йшла про комплектуючі до ударних гелікоптерів Мі-24 та корабельних гвинтокрилів Ка-27.

“Щоб знайти клієнтів, зловмисник розміщував рекламні інтернет-оголошення на міжнародних торговельних платформах. Знайшовши іноземного “замовника”, фігурант готував для нього поштове відправлення, яке оформив як “цивільне” обладнання. Співробітники СБУ вчасно зреагували та затримали ділка під час відправлення “посилки”. При обшуку в його помешканні виявлено додаткове обладнання, яке фігурант готував для відправки за кордон”, - додали у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, що на Одещині затримали колаборантку з “партії Шарія”.

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