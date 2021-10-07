Намагалися врятувати сусіди і медики: під Дніпром у страшній пожежі загинула жінка (фото)

Намагалися врятувати сусіди і медики: під Дніпром у страшній пожежі загинула жінка (фото)

Що саме стало причиною виникнення вогню, зараз невідомо.

У Марганці Дніпропетровської області увечері 6 жовтня сталася пожежа в житловому будинку. В результаті чого загинула жінка.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Бережного. Там вогонь спалахнув усередині одноповерхового житлового будинку. Поки на місце пожежі добиралися рятувальники, із задимленого будинку сусіди винесли 50-річну жінку без свідомості.

“На жаль, проведені співробітниками екстреної медичної допомоги реанімаційні дії не дали результату — врятувати жінку не вдалось. Пожежу локалізовано о 21:15 та ліквідовано о 21:50”, — підкреслили в ДСНС області.

Що саме стало причиною того, що сталося, наразі невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області сталася серйозна пожежа: вогонь розгорівся в триповерховому будинку і ледь не вбив дев'ятьох людей.

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