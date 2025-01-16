Намагалися втекти до Молдови: авто з "ухилянтами" злетіло в кювет

На кордоні з Молдовою сталася аварія: автомобіль, у якому перебували ухилянти, злетів у кювет. Чоловіки заплатили по 8 тисяч доларів за незаконне переправлення.

На кордонні з Молдовою авто з порушниками злетіло у кювет. На чоловіків склали адмінпротоколи.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники отримали інформацію про групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Мешканець прикордоння, перевозивши чотирьох пасажирів, вирушив у бік сусідньої країни. Під час затримання порушники спробували втекти, але водій не зміг впоратися з керуванням, і автомобіль злетів у кювет.

"Чоловіки з Києва, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей заплатили по 8 тисяч доларів за незаконне переправлення. На порушників склали адмінпротоколи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні ліквідовано понад 50 схем незаконного переправлення чоловіків через кордон.

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