Намагалися втекти в Молдову: на кордоні затримали групу людей, серед яких син та внук Софії Ротару

Намагалися втекти в Молдову: на кордоні затримали групу людей, серед яких син та внук Софії Ротару

Серед затриманих - 8 громадян України призовного віку та громадянин Молдови.

Син та внук Софії Ротару намагалися втекти до Молдови.

Про це повідомляє "Українська правда".

Учора, 7 березня, на ділянці україно-молдовського кордону в Могилів-Подільському затримали групу із 9 осіб, які намагалися незаконного перетнути державний кордон України. Серед затриманих - 8 громадян України призовного віку та громадянин Молдови. Чоловіки намагалися човном переправитися до сусідньої країни. Їх усіх затримали прикордонники.

Серед затриманих - син та внук співачки Софії Ротару.

Нагадаємо, що на львівських пунктах пропуску зібралася черга з автівок. Воювати за Батьківщину повертаються не тільки заробітчани, а й іноземці, які хочуть вступити до міжнародного легіону.

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