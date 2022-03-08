Намагалися втекти в Молдову: на кордоні затримали групу людей, серед яких син та внук Софії Ротару

Серед затриманих - 8 громадян України призовного віку та громадянин Молдови.
Син та внук Софії Ротару намагалися втекти до Молдови.
Про це повідомляє "Українська правда".
Учора, 7 березня, на ділянці україно-молдовського кордону в Могилів-Подільському затримали групу із 9 осіб, які намагалися незаконного перетнути державний кордон України. Серед затриманих - 8 громадян України призовного віку та громадянин Молдови. Чоловіки намагалися човном переправитися до сусідньої країни. Їх усіх затримали прикордонники.
Серед затриманих - син та внук співачки Софії Ротару.
Нагадаємо, що на львівських пунктах пропуску зібралася черга з автівок. Воювати за Батьківщину повертаються не тільки заробітчани, а й іноземці, які хочуть вступити до міжнародного легіону.
Захищати Україну готові добровольці з 52 країн світу. Загальна кількість готових боронити українські землі від російських загарбників складає майже 20 тисяч.