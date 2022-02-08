Намагалися зґвалтувати биткою: батьки підлітка, якого катували однолітки під Запоріжжям, розповіли нові шокувальні подробиці (відео)

Хлопця кілька годин катували, і якби батьки його не знайшли, невідомо, чим би це закнчилося.

У селищі Кушугум Запорізької області 15 січня, підлітки катували свого 14-річного знайомого. За даними поліції, шестеро підлітків, віком від 12 до 15 років, запросили в гості 14-річного Єгора. Там вони жорстоко били та знущались із підлітка. Хлопця кинулась шукати його мати. Вона знайшла школяра та викликала поліцію.

Що саме відбувалося того вечора, мама підлітка розповіла в ефірі програми "Один за всіх" на телеканалі СТБ.

"Я взагалі не могла припустити, що діти можуть бути на таке здатні. Фільм жахів, як показують. Навіть ті, хто там був і просто спостерігав - здорова людина так би не змогла робити", - говорить мама хлопця Анна.

Заманила дівчина

Жінка розповідає, що того дня її син попросився погуляти з другом Сергієм. Вона його відпустила, але просила повернутися до 16:30. Але в зазначений час підліток вдома не з'явився.

"Зазвичай він міг затриматися на пів години, на годину, але він зазвичай відзвонювався. Цього разу він не зателефонував, ми почекали, а потім я почала йому телефонувати, а телефон вимкнений. У мене почалася паніка, з'явилося відчуття тривоги. Я зателефонувала до Сергія, його мама сказала, що він вдома, але бачив як мій син десь пішов з Аліною, сказав, що проведе її і одразу піде додому", - розповідає Анна.

Далі жінка розшукала старий телефон сина і знайшла там контакт знайомої дівчини, яка розповіла, що бачила її сина з Славком. За словами мами підлітка, цей самий Славко був проблемною дитиною, він ходив до школи з ножем, конфліктував з однолітками тощо. Батьки сіли на скутер і поїхали до будинку Славіка.

Катували і намагалися в задній прохід всунути битку

Коли вони під'їхали, виявили там групу підлітків, серед яких був Славко. Він розповів жінці, що вони знайшли Єгора на зупинці, врятували від двох чоловіків, які його побили і забрали телефон, втім, підліткам начебто вдалося їх наздогнати і забрати телефон назад. Також він додав, що мовляв, Єгор сам попросив їх донести його сюди, "щоб мама не переживала".

"Мені його вивели під руки. Він розмовляти не міг. У нього була задишка, істерика, він кульгав, був мокрий. Він взагалі не міг говорити. Викликали швидку. Медики його оглянули, виявили гематому на голові, синці на руках, тупу травму живота. Ми викликали поліцію, а самі поїхали з сином у швидку", - розповідає Ганна.

У лікарні Єгора оглянули медики, йому зробили УЗД.

Заманила до будинку Славіка його та сама Аліна. Вона запропонувала піти до нього додому і попити чай. Коли Єгор зайшов, за ним закрили двері на щеколду, вдарили в спину, щоб забрати телефон. Йому погрожували ножем, приставляли до тіла, били, виводили на вулицю роздягненого, обливали холодною водою, змушували ковтати запалені сигарети, змушували на колінах стояти на солі.

"Найбільш жорстокими були 14-річні Сергій і Славко. Там ще знімали відео всього цього. Знімали на телефон Максима. Я відео не бачила, мені сказали, що мені не варто це дивитися, ви не витримаєте", - розповідає мама підлітка.

"Він мені говорив, що його не просто обливали холодною водою, а й мочилися на нього. А решта стоялися, сміялися. Вони намагалися йому в задній прохід всунути битку - забити", - додає батько хлопця Олександр.

Батьки Єгора говорять, що просто не уявляють, щоб далі відбувалося з їхнім сином, якби вони його не знайшли.

"Він мені говорить, коли йому дали лягти на диван, він в подушку закричав "Мамо". А в цей момент я саме кинулася його шукати. А вони йому сказали: "Чого ти її кличеш, вона не знає де ти, вона сюди не приїде. Сказали, що до 9-ї години будуть з ним тут розбиратися, а після 9-ї закопають. З Єгора вимагали гроші. Начебто, Славко з Сергієм когось побили і їм потрібні були гроші, щоб відкупитися. Починали з 1000 грн, а закінчили 13 тисячами і сказали, що зроблять його третім співучасником", - розповідає жінка.

Поліція затримала тільки двох учасників

За фактом катування 13-річного Єгора одразу було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Згодом правоохоронці відкрили ще два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України та ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України.

Затримано двох осіб - Сергія і Славка.

Батьки ж потерпілого вимагають, аби до відповідальності притягли усіх, хто брав участь у знущаннях з їхньої дитини. У справі фігурують троє хлопців та три дівчини.