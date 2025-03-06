Намагалися знеструмити північ України: СБУ затримала двох російських агентів (фото)

СБУ затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які планували знеструмити частину північних регіонів України. Вони працювали в Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, агенти збирали дані для повітряних атак на високовольтні лінії, щоб залишити північні регіони без світла. Зловмисники фіксували координати цілей і передавали їх окупантам. Вони також мали виявити українські радіолокаційні станції, щоб допомогти обійти ППО.

Слідчі дії / Фото: СБУ

Затриманий підозрюваний / Фото: СБУ

"Поплічниками окупантів виявилися 27-річний помічник юриста місцевої юридичної компанії та його знайомий – 25-річний безробітний", — йдеться в повідомленні.

Обох завербували в Telegram у 2024 році, коли вони шукали "швидкі заробітки". Їхні дії координували представники спецслужб РФ.

Листування російського агента з співробітником ГРУ / Фото: СБУ

Листування російського агента з співробітником ГРУ / Фото: СБУ

Листування російського агента з співробітником ГРУ / Фото: СБУ

Листування російського агента з співробітником ГРУ / Фото: СБУ

"Для збору розвідданих фігуранти "гастролювали" одразу по трьох областях України. У разі виявлення "потрібних" локацій агенти фотографували їх через спеціальну програму, що позначає координати, дату і час фотофіксації. Задокументовано, як агенти дистанційно координували свої дії з декількома представницями російської спецслужби, а для конспірації зв’язку у месенджерах постійно міняли сім-карти і телефони", — зазначили в СБУ.

Під час обшуків вилучено комп’ютери та 8 телефонів із доказами. Їм висунули підозру в держзраді, санкції статті передбачають довічне ув’язнення та конфіскацію майна.

Нагадаємо, СБУ попередила серію терактів у Київській, Львівській, Чернігівській та Вінницькій областях.

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