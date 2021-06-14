Намагалося викинутися на берег: у Миколаївській області відпочивальники врятували дельфіненя (відео)

Небайдужі громадяни перенесли ссавця на інший бік коси і там випустили.

У Очаківському районі Миколаївської області дельфіненя намагалося викинутися на берег. Його врятували небайдужі відпочивальники.

Про порятунок малюка дельфіна в соцмережі розповів фотограф Олександр Заклецький.

"На Кінбурнській косі знайшли дельфінятко Азовки, яке намагалося викинутися на берег. Після консультації з Павлом Гольдіним було вирішено перенести його на морський бік та випустити. Дельфіненя пішло в море", - написав Олександр.

У коментарях користувачі Мережі занепокоїлися, що дитинча ще "молочне", і те, що поруч не було мами, наводить на сумні думки. Але. як пояснив зоолог Павло Гольдін, шанси на його виживання таки є.

"Будь-яка самка, яка втратила малечу, зможе прийняти - вони всі народжують щороку, тобто якась надія є - головне, щоб він протримався до цієї зустрічі, не втрапив у халепу, не виснажився", - зазначив зоолог.

Нагадаємо, що у Харківській області врятували дитинча косулі. Тваринку відгодовують у екопарку Фельдмана.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання