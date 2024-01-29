Намагався горами дістатися до Румунії: на Закарпатті затримали ухилянта

Прикордонники викрили ще одного ухилянта.

На Закарпатті прикордонники затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити до Румунію через гірську ділянку кордону.

Про це інофрмує ДПСУ.

Там розповіли, що чоловік самостійно склав собі маршрут руху з України до Румунію через Карпати. Щоб приховати справжню мету прибуття на Закарпаття, паспорт він вирішив сховати у боксі з їжею.

Під час обшуків прикордонники виявили документ запакований у поліетилен.

Кінцевою метою закордонної мандрівки українця мала стати Німеччина.

"Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» справу скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.

Також ми писали, що ухилянти для того, щоб втекти з України вигадують все нові способи незаконного перетину кордону. Вони намагаються переплисти річки, а деякі навіть маскуються під диких тварин.

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