Намагався отримати російський паспорт: СБУ затримала колаборанта УПЦ та його "колег"

Служба безпеки України викрила трьох інтернет-агітаторів країни-агресорки на Київщині та Харківщині.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що затримані називали збройну агресію РФ "внутрішнім громадянським конфліктом" в Україні, займалися дискредитацією українських воїнів та розпалювали релігійну ненависть. Для цього вони використовували власні акаунти у сомережах та популярних месенджерах.

"Вони публікували "авторський" деструктивний контент або репостили антиукраїнські заклики прокремлівських провокаторів з України та російських "топових" пропагандистів", - йдеться в повідомленні.

Київ

В столиці викрили 42-річну соратницю координаторки масових заворушень біля Києво-Печерської лаври. Під час цих подій навесні цього року вона закликала людей до опору законним діям правоохоронців.

Зловмисниця розганяла через власні сторінки у Фейсбуку і Телеграм із загальною аудиторією майже 5 тис. підписників.

Київщина

В столиці задокументували протиправну діяльність мешканця Боярки, який поширював наративи Кремля про "єдину московську церкву" в Україні і тим самим намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в столичному регіоні.

"Для розповсюдження провокативних дописів він адміністрував власні сторінки у Фейсбуку, Телеграм та Вайбері, а також у заборонених "Одноклассниках" і "Вконтакте" із загальною аудиторією 5 тис. користувачів", - вказано у повідомленні.

Харків

В Харкові виявили злочинну діяльність 47-річної місцевої жительки, яка викладала у соцмережах фейкові сюжети російського "воєнкора" Олександра Сладкова про війну в Україні.

Крім того, під час боїв за Маріуполь вона поширила сфабриковане окупантами відео, в якому хотіли дискредитувати захисників "Азовсталі".

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Наразі за двома фактами, викритими у столичному регіоні, матеріали скеровано до суду, за іншим – триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ Росії, що коригувала повітряні удари по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

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