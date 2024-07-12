Намагався переплисти Тису: на кордоні з Румунією виявили потопельника

На кордоні з Румунією прикордонники виявили потопельника. Це вже сімнадцятий потонулий, який намагався втекти за межі країни, від початку року.

Про це інформують у ДПСУ.

Загиблий чоловік намагався потрапити до сусідньої країни через Тису. Його тіло знайшли прикордонники та викликали до місця події співробітників ДСНС і поліції.

"Тіло дістали на берег. Потопельник виявився 33-річним жителем Закарпаття", — йдеться в повідомленні.

У ДПСУ вкотре закликали уникати ризиків і небезпеки, які можуть загрожувати вашому життю та здоров’ю.

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Раніше ми повідомляли, що румунські прикордонники виявили тіло потопельника в Тисі поблизу села Кречунешть.

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