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Намагався переплисти Тису: на кордоні з Румунією виявили потопельника

Намагався переплисти Тису: на кордоні з Румунією виявили потопельника

Прикордонники знайшли чергового потопельника

Загиблий намагався переплисти Тису.

На кордоні з Румунією прикордонники виявили потопельника. Це вже сімнадцятий потонулий, який намагався втекти за межі країни, від початку року.

Про це інформують у ДПСУ.

Загиблий чоловік намагався потрапити до сусідньої країни через Тису. Його тіло знайшли прикордонники та викликали до місця події співробітників ДСНС і поліції.

"Тіло дістали на берег. Потопельник виявився 33-річним жителем Закарпаття", — йдеться в повідомленні.

У ДПСУ вкотре закликали уникати ризиків і небезпеки, які можуть загрожувати вашому життю та здоров’ю.

22 людини потонуло за добу! Рятувальники б'ють на сполох, та нагадують про правила безпеки!

22 людини потонуло за добу! Рятувальники б'ють на сполох, та нагадують про правила безпеки!

Раніше ми повідомляли, що румунські прикордонники виявили тіло потопельника в Тисі поблизу села Кречунешть.

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