Намагався переправити ухилянтів за кордон: на Закарпатті суд виніс чоловіку вирок

На Закарпатті засудили 24-річного чоловіка, працівника ТОВ "Рубікон-інтер", за спробу незаконного перевезення двох військовозобов’язаних через державний кордон.

Про це стало відомо з вироку суду, оприлюдненого в Єдиному державному реєстру судових рішень.

24 лютого 2024 року фігурант за попередньою домовленістю зустрів чоловіків у Мукачеві та відвіз їх до Хуста. Щоб уникнути перевірки на блокпості у Велятині, він наказав пасажирам залишити документи і гроші в автомобілі та пересідати на рейсовий автобус, де вони мали видавати себе за працівників будівельних компаній. Однак після проходження блокпоста їх затримали прикордонники разом із обвинуваченим.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що діяв на прохання знайомого. Суддя, розглянувши справу, визнав чоловіка винним у порушенні закону та призначив йому п’ятирічне ув’язнення. Це рішення можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, в ДПСУ назвали топ напрямків, які найчастіше обирають ухилянти.

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