Намагався полювати на Patriot: СБУ затримала чергового російського агента (фото)

У зоні особливої уваги в агента були українські зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Patriot.

Служба безпеки України затримала російського агента ГРУ, якого “розконсервували” для полювання на українську ППО. Окупанти намагалися виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони столиці.

Про це розповіли в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, російський агент прибув до України напередодні 24 лютого 2022 року під “легендою” продавця побутової та паливно-мастильної хімії.

“Тривалий час він перебував у статусі “сплячого агента”, щоб облаштуватись на новому місці та “розкрутити” власне бізнес-прикриття. За даними воєнної контррозвідки СБУ, восени 2023 року російська розвідка “розконсервувала” свого агента. Під виглядом комерційних поїздок він “курсував” по території Київської та Черкаської областей, де намагався виявити батареї та радіолокаційні станції ППО”. - розповіли в СБУ.

У зоні особливої уваги в агента були українські зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Patriot. Щоб відстежувати можливі позиції українських військ, росіянин використовував морський бінокль та монокль з високою роздільною здатністю. Також він встановив у власному авто приховану відеокамеру.

“Розвіддані у вигляді медіафайлів та геолокацій підрозділів ЗСУ агент мав передати своєму російському куратору для здійснення синхронних повітряних ударів по Україні. Втім, військова контррозвідка СБУ стала на заваді ворожим планам і своєчасно їх викрила. Після поетапного документування російського агента його було затримано у київській квартирі”, - додали в СБУ.

Крім того, у ході документування фігуранта Служба безпеки встановила особу його “куратора” – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил Росії.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ на правобережжі Херсонської області.

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