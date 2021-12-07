Намагався проїхати "зайцем" і обзивав кондуктора: у Миколаєві водій автобуса копняками виганяв із салону пасажира (відео)

Допомогав водієві один із чоловіків.

У Миколаєві в громадському транспорті стався конфлікт між водієм та одним із пасажирів. Керманич буквально виволік із салону пасажира, який хамив кондуктору.

Про це повідомляють "Новости N".

На кадрах видно, як водій хапає за одяг пасажира, який сидів у салоні, волочить підлогою і викидає із салону. Вже на вулиці він б'є його і штовхає у калюжу.

Допомагав водієві один з пасажирів.

Як розповіли очевидці, конфлікт стався через те, що пасажир намагався проїхати без квитка і почав ображати кондуктора, і водія.

Нагадаємо, що у Харкові патрульні поліцейські зупинили водійку елітного автомобіля, яка керувала транспортним засобом напідпитку. Після медогляду жінка спробувала втекти від правоохоронців.

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