Намагався сховатися у ЗСУ: спецслужби затримали ексохоронця херсонської катівні окупантів

За скоєні злочини зраднику загрожує до 15 років тюрми.

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала колаборанта, який під час окупації Херсона активно співпрацював з загарбниками.

Про це повідомили в СБУ.

За даними українських спецслужб, зрадник добровільно пішов служити охоронцем у катівню, яку окупанти облаштували у захопленій Дар’ївській виправній колонії № 10. До цієї катівні росіяни звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів.

Після звільнення Силами оборони України правобережної частини Херсонської області колаборант за якихось причин не втік разом з окупантами і певний час переховувався. Згодом зрадник мобілізувався до ЗСУ, намагаючись уникнути покарання за зраду.

"Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта та його спроби сховатися від правосуддя в одній із військових частин на півдні України. За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Миколаївщини, ідеологічний прихильник рашизму", – йдеться у повідомленні СБУ.

Слідчі забрали докази співпраці колаборанта з російськими окупантами і повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочина, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Наразі зрадник перебуває під вартою. За скоєні злочини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі чоловік готувався з квітами зустрічати росіян, бо мріяв про масові вбивства. За даними суду, підозрюваним є уродженець Росії, який має українське громадянство.

Читайте також: