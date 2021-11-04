Намагався "вибити духів": на Харківщині чоловік ледь не вбив свою матір

Намагався "вибити духів": на Харківщині чоловік ледь не вбив свою матір

За це йому загрожує до восьми років в'язниці.

На Харківщині чоловік жорстоко побив власну матір. З неї він намагався "вибити духів".

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, подія сталася у селищі Андріївка. Там чоловік, який раніше проходив лікування у психіатричній лікарні, побив матір. Поліцейським, які згодом прибули на місце, він пояснив, що намагався вигнати із жінки “духів”.

Внаслідок пригоди 76-річну жінку госпіталізували до лікарні, а її 45-річного сина затримали копи.

“Слідчим відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження”) КК України. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За санкцією статті йому загрожує до 8 років позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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