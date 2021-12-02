Намагався витягнути колегу: у Черкаській області зерном засипало двох чоловіків

Намагався витягнути колегу: у Черкаській області зерном засипало двох чоловіків

Одного чоловіка вдалося врятувати, і він перебуває під наглядом медиків.

У Черкаській області зерно із вантажного автомобіля присипало двох чоловіків. Один із них загинув.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Черкаській області.

Трагічна подія сталася у селі Рацеве Чигиринської ОТГ. Під час розвантаження зерна присипало 66-річного чоловіка, який відкрив борт кузова і не відійшов на безпечну відстань.

Із зернової ями чоловіка намагався витягти інший робітник, який став очевидцем, але і його засипало насінням.

Крики чоловіків почули інші працівники і поспішили на допомогу. Постраждалих відкопали.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та швидка медична допомога. Медики проводили реанімаційні заходи. На жаль, 66-річного жителя села Дубіївка не вдалося врятувати. Він помер на місці. 45-річний житель Чигирина перебуває під наглядом лікарів.

Обидва чоловіки працювали на місцевому ТОВ.

"За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що місті Лебедин Сумської області загинув 12-річний хлопчик, його засипало землею. Трагедія сталося під час збору металобрухту на території колишнього заводу.

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