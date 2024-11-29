Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серед речей знайшли велику суму у валюті: митники зупинили українця у Рава-Руській

Серед речей знайшли велику суму у валюті: митники зупинили українця у Рава-Руській

Знайдена незадекларована валюта / Фото: Львівська митниця/Facebook

Йому загрожує покарання у вигляді накладення штрафу.

28 листопада на пункті пропуску "Рава-Руська — Хребенне" митники зупинили 34-річного мешканця Львівщини, який намагався вивезти з України валюту, що перевищує дозволений ліміт.

Про це повідомила пресслужба Львівської області.

Під час огляду його автомобіля Mercedes Sprinter серед особистих речей чоловіка митники знайшли 9 тисяч євро, 36 990 польських злотих і 2 194 долари США. Загальна сума перевищила допустимий ліміт у 10 тисяч євро, встановлений митним законодавством для виїзду з країни без декларування.

Згідно з протоколом, складеним за фактом порушення, у громадянина тимчасово вилучено 9 тисяч євро. Йому загрожує відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 471 Митного кодексу, а саме накладення штрафу в розмірі 20 відсотків суми, що перевищує дозволену законодавством України.

Нагадаємо, на Чернігівщині викрили організатора нелегальної переправи ухилянтів через кордон.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація