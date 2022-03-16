Намагався вивезти кошти: в Україні затримали одного із працівників українського посольства в країні ЄС

Намагався вивезти кошти: в Україні затримали одного із працівників українського посольства в країні ЄС

У його мікроавтобусі знайшли валюту та золоті зливки.

В Україні правоохоронці затримали одного із працівників українського посольства країни в ЄС, який намагався незаконно вивезти цінності на суму близько мільйона доларів США.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, на пункті пропуску “Ягодин” Волинської митниці слідчі провели огляд мікроавтобуса, в якому знайшли та відправили на експертизу 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів, а також понад 12 кілограмів золотих злитків і ювелірні прикраси вагою 13,8 кілограми.

“На підставі рішення суду вилучена готівка, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 млн доларів США було конфісковано у власність держави. Представника посольства суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України та стягнув з нього штраф в розмірі 26,8 млн. грн”, - розповіли в пресслужбі ДБР.

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