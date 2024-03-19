Намагався вивезти українку в сексуальне рабство: на кордоні затримали іноземця – подробиці

На кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який хотів вивезти дівчину для роботи в борделі.

На Закарпатті у пункті пропуску "Косино" викрили громадянина Угорщини, який вербував українок виїжджати до країн Азії для надання сексуальних послуг. Його затримали, коли він намагався вивезти 25-річну українку з Ужгорода.

Про це повідомили Держприкордонслужба, поліція та прокуратура.

"41-річний уродженець Закарпаття, під легендою працевлаштування в іноземній "модельній агенції", вербував молодих дівчат для сексуального рабства. Під час спілкування у соцмережах фігурант обіцяв "моделям" щомісяця до 10 тисяч доларів США заробітку", - йдеться у повідомленні.

Після перетину кордону чоловік мав довезти жертву автомобілем до аеропорту, звідки вони б вилетіли до Камбоджі. Там на дівчину чекала сексуальна експлуатація.

Правоохоронці встановили, що іноземець познайомився з дівчиною через соцмережі та, користуючись її уразливим станом, схилив до роботи в борделях Камбоджі. Через велику заборгованість перед банком та наявність малолітньої дитини вона змушена була погодитися.

Щоб втягнути жінок у нелегальний бізнес, підозрюваний гарантував їм оплачуваний переліт, гідні умови проживання і "порядних клієнтів". Натомість дівчата мали надати йому свої фото, особисті дані та копії документів.

За адресою проживання фігуранта справи, який наразі проживає в Україні, провели невідкладні обшуки, у ході яких вилучили грошові кошти, банківські картки, чорнові записи тощо. Також було вилучено автомобіль, що використовувався як засіб вчинення злочину.

Чоловіка затримано у порядку ст.208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.149 ККУ "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини". Тривають слідчі дії. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, стало відомо, скільки угруповань допомагали ухилянтам тікати за кордон.

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