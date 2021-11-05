Намагався врятувати собаку: у Харкові чоловік побив зоозахисника, який хотів відчепити від дерева пса

За фактом того, що сталося, чоловік написав заяву в поліцію.
У Харкові чоловік побив волонтера, який намагався звільнити собаку, прикуту на ланцюг до дерева.
Про це пише видання “Харків Times”.
23-річний волонтер із місцевої організації захисту тварин побачив, що до дерева, неподалік станції “Тракторний завод”, був прив'язаний собака породи Алабай.
Хлопець спробував звільнити тварину, прикуту до дерева ланцюгом, як до нього підійшов чоловік і назвав себе господарем чотирилапого. Після цього він накинувся на волонтера з кулаками, забрав Алабая та побіг у невідомому напрямку. Тікаючи, чоловік упустив ключі.
Потерпілий викликав на місце події співробітників патрульної поліції та написав заяву про побиття.
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