Намагався втекти і застосувати автомат: на Дніпропетровщині затримали п'яного, як чіп, полковника СБУ (відео)

За кермом перебував нетверезий чоловік, який виявився співробітником СБУ.

Відео затримання виклали в Мережі.

Інцидент стався під Верхньодніпровськом Кам'янського району Дніпропетровської області. Водій був із дружиною, обидва були нетверезими.

"Виявилося, що чоловік - полковник СБУ у Донецькій та Луганській областях. Під час затримання він намагався втекти та застосувати автомат, але його швидко втихомирили та під конвоєм доправили до Дніпра", - йдеться в повідомлені.

На кадрах видно, як двоє правоохоронців вимагають, аби полковник поклав зброю на землю, той поводиться зухвало, наказ не виконує і вживає на адресу копів нецензурну лексику. Далі полковник сідає в авто і втікає з місця події.

Драгер показав, що чоловік перед тим, як сісти за кермо, "заправився" на 1,61 проміле.

На Дніпропетровщині затримали п'яного полковника СБУ

Нагадаємо, що з'явилось відео інциденту із чиновником Генштабу, який напідпитку відкрив стрілянину у Києві.

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