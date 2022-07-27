Намагався втекти і застосувати автомат: на Дніпропетровщині затримали п'яного, як чіп, полковника СБУ (відео)

На Дніпропетровщині патрульні зупинили авто.
За кермом перебував нетверезий чоловік, який виявився співробітником СБУ.
Відео затримання виклали в Мережі.
Інцидент стався під Верхньодніпровськом Кам'янського району Дніпропетровської області. Водій був із дружиною, обидва були нетверезими.
"Виявилося, що чоловік - полковник СБУ у Донецькій та Луганській областях. Під час затримання він намагався втекти та застосувати автомат, але його швидко втихомирили та під конвоєм доправили до Дніпра", - йдеться в повідомлені.
На кадрах видно, як двоє правоохоронців вимагають, аби полковник поклав зброю на землю, той поводиться зухвало, наказ не виконує і вживає на адресу копів нецензурну лексику. Далі полковник сідає в авто і втікає з місця події.
Драгер показав, що чоловік перед тим, як сісти за кермо, "заправився" на 1,61 проміле.
Нагадаємо, що з'явилось відео інциденту із чиновником Генштабу, який напідпитку відкрив стрілянину у Києві.
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