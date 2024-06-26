"Намагався втекти": у Чернівецькому ТЦК прокоментували сутичку із військовозобов'язаним

У Чернівецькому ТЦК прокоментували суперечку між працівником та військовозобов’язаним. Там зазначили, що призовник намагався втекти.

Про це повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

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Як зазначили у ТЦК, під час відправки до навчального центру військовозобовʼязаний громадянин, який визнаний придатним до військової служби військово-лікарською комісією намагався втекти з ТЦК та СП. Військовослужбовці ТЦК та СП були змушені допомогти громадянину повернутися до автобуса та відбути для проходження базової військової підготовки.

"Нагадуємо, що в країні триває загальна мобілізація і конституційним обов’язком кожного громадянина є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Водночас війська потребують підтримки та поповнення особовим складом. Закликаємо громадян гідно ставитися до виконання військового обов’язку, а не ухилятися від захисту Батьківщини", – зауважили у відомстві.

У Чернівецькій області спалахнув черговий скандал із ТЦК

Нагадаємо, у Чернівецькій області на території одного із ТЦК виникла суперечка між працівником та військовозобов’язаним. На кадрах видно, як людину примусили сісти у транспорт для відправлення до навчального центру.

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