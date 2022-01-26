Намагався задушити і розстріляв із пістолета: у Дніпрі пасажир напав на таксиста

Намагався задушити і розстріляв із пістолета: у Дніпрі пасажир напав на таксиста

Водій отримав кілька ран на шиї та спині, але від госпіталізації відмовився.

У Дніпрі невідомий чоловік напав на водія таксі. Він намагався його задушити, а після чого вистрілив у нього з пневматичного пістолета.

Про це пише видання "Інформатор".

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Як стало відомо, подія сталася 26 січня близько 01:00. Водій служби таксі не скористався програмою, а підібрав пасажирів, які "голосували" в районі бульвару Слави. На вигляд їм було близько 18 років. Після того, як хлопці сіли в авто, вони одразу перевели на банківську карту шофера 500 гривень.

Коли дісталися місця призначення, один із пасажирів вийшов з авто і пішов, другий — накинув на шию таксисту мотузку і спробував його задушити. Коли зробити цього не вийшло, він дістав заздалегідь пневматичний пістолет і вистрілив у водія, вимагаючи віддати йому мобільний телефон. Шофер відбився, а злочинець втік.

“На місце прибули поліція та швидка. Водій мав кілька ран на шиї та спині, але від госпіталізації він відмовився. Також викликали слідчо-оперативну групу. Пошук нападників продовжується”, — зазначили у виданні.

Нагадаємо, що у Херсонській області заборонили фільмувати військову техніку під час навчань ЗСУ.

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