Намагався загальмувати, але не вдалося: 16-річний винуватець ДТП у Харкові наполягає на несправності автомобіля

Намагався загальмувати, але не вдалося: 16-річний винуватець ДТП у Харкові наполягає на несправності автомобіля

Тим самим він практично підтвердив, що за кермом авто був саме він.

Намагався зупинитися, але у машини не працювали гальма. Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП у Харкові 16-річний Миколай під час судового засідання заявив, що Infiniti нібито була несправна.

Про це повідомляється у сюжеті телеканалу СТБ.

Також читайте ДТП з Infiniti в Харкові: десятки адвокатів зголосилися захищати потерпілих

Підліток розповів, що в автомобілі не працювали гальма, на які він натискав. Мовляв, тому він на повній швидкості врізався в Chevrolet.

"Кажуть, машина була повністю справна. Ні. Там були погані гальма, це знали на сервісі. По камерах видно, що я гальмую, але воно не гальмує", — заявив 16-річний підліток.

Тим самим він практично підтвердив, що за кермом авто був саме він. Хоча раніше його адвокатка говорила, що хлопець буцімто втратив пам'ять і не пам'ятає, хто саме керував Infiniti.

Нагадаємо, що водія, який у Харкові вчинив моторошну ДТП, захищає адвокатка, яка раніше представляла інтереси іншого "мажора", який привселюдно помочився перед відділом поліції.

ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" найближчі два місці проведе за ґратами

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання