Намагався захопити позиції ЗСУ під Мар'їнкою: як покарали зрадника та командира окупантів

На боці окупантів чоловік брав безпосередню участь у неодноразових штурмах населених пунктів під Мар’їнкою.

В Україні до 15 років в’язниці засудили командира бойовиків, який намагався захопити позиції ЗСУ під Мар’їнкою.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, 15 років в’язниці отримав зрадник, який приєднався до окупаційних угруповань РФ та воював проти Сил оборони на Донеччині. Зловмисник командував загоном бойовиків під час кулеметних обстрілів позицій ЗСУ в районі Мар’їнки.

“Українські захисники взяли зрадника у полон під час жорстоких боїв поблизу Красногорівки. Як встановило слідство, фігурант – мешканець тимчасово захопленої Макіївки. У травні 2022 року він добровільно приєднався до лав окупаційного “Оплоту”. Там його призначили на посаду стрілка та перекинули на передову східного фронту. Згодом фігуранта перевели до угруповання російських військ – “Восток”, яке входить до складу 1-го армійського корпусу країни-агресора”, - розповіли в СБУ.

На боці окупантів чоловік брав безпосередню участь у неодноразових штурмах населених пунктів під Мар’їнкою, за що у вересні 2023 року став командиром підрозділу бойовиків.

На підставі матеріалів Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначено 15 років в’язниці.

Нагадаємо, що спецпрезначенці СБУ за місяць знищили 72 російські “важкі” цілі.

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