Намагався зареєструвати в "Дії" фальшиве посвідчення водія: суд оштрафував прикарпатця

Суд оштрафував мешканця Прикарпаття на 5,1 тис. грн за використання підробленого посвідчення водія та намагання зареєструвати його у "Дії". Свою провину він визнав і просив суворо його не карати.

Про це повідомило франківське видання "Курс".

Зазначається, що мешканець села Верхня Липиця 2021-го купив фальшиві права в Мережі. Віддав за них 6 тис. грн та отримав замовлення поштою. Згодом вирішив дадати "документ" у застосунок "Дія". Він вніс дані та долучив фото самого посвідчення. Втім працівники сервісу виявили підробку, бо таке посвідчення водія не видавали.

Попри це водій надалі їздив із підробленим посвідченням місяць - поки його не упімала поліція. У грудні 2021-го його зупинили за кермом ВАЗ-2106 біля Рогатина. Під час перевірки поліцейські виявили, що посвідчення водія підроблене.

У суді прикарпатець пояснив, що вирішив купити водійські права, мовляв, не хотів отримувати їх встановленим порядком. Суддя визнала водія винним та та зобов’язала його сплатити 5,1 тис. грн штрафу, а також відшкодувати 1,3 тис. грн за проведення експертиз. Обвинувачений може оскаржити вирок в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Дніпрі поліцейські під час патрулювання помітили автомобіль Hyundai, що зупинився на пішохідному переході. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водійка не має водійського посвідчення та взагалі його не отримувала.

Читайте також:

Відмова від радянщини, перейменування вулиць та демонтаж пам'ятників