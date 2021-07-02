Намагався застрелити трьох людей: у Харкові судитимуть чоловіка, який влаштував криваві розбірки

Чоловік схопився за пістолет і відкрив вогонь по своїм кривдникам.

У Харкові судитимуть 33-річного чоловіка, який намагався вбити трьох людей. Йому оголошено про підозру.

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Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 червня цього року молодик разом із своєю дівчиною перебував на території Київського району на вулиці Шевченка. Там у чоловіка виник конфлікт з трьома незнайомими йому людьми. Під час конфлікту 33-річний чоловік погрожував присутнім фізичною розправою.

Його дівчина пішла, а 33-річний чоловік поїхав до себе додому та взяв револьвер під патрон флобера, калібр 4 мм.

Повернувшись на місце конфлікту, зловмисник відкрив стрілянину по своїм кривдникам. Він здійснив 9 пострілів і поранив 3-х чоловіків. Їх з різними пораненнями забрала швидка.

"Зловмиснику вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. Наразі досудове розслідування триває та вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Харкові стрілянина зчинилася у дворі житлових будинків. За словами очевидців, пролунало чотири постріли. Дві кулі поцілили місцевому жителю в шию.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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