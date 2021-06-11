Намагався затягнути дівчинку з ДЦП до парку: у Одесі люди влаштували самосуд над "педофілом"

Очевидці побачили, як чоловік схопив дитину і тягне до парку, тож кинулися на допомогу.

В Одесі небайдужі городяни відлупцювали чоловіка, якого запідозрили у педофілії. Він тягнув дівчинку з ДЦП до парку.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Одеса. INFO.

Зазначається, що інцидент стався у районі Слобідки поблизу скверу ім. П.І. Старостіна. Чоловік середнього віку намагався силоміць затягнути до парку дівчинку. Це помітили очевидці і кинулися дитині на допомогу. Зловмисника відлупцювали і викликали поліцію. Чоловіка доправили до відділку.

Там усі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Зараз дільничний інспектор розшукує свідків нападу на дитину.

В коментарях зазначають, що дівчинка - місцева і її у районі всі знають, а от чоловік - невідомий і "трошки постраждав під час бійки з місцевими".

Нагадаємо, що у Дніпрі судять чоловіка, 11-річного сина якого знайшли вбитим і зґвалтованим минулого року. Батько дитини зі своїми друзями жорстоко вбили 35-річного місцевого жителя, якого запідозрили у педофілії.

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