Намагався зайти у дзеркало: у Дніпрі на вулиці спіймали голого чоловіка у крові (відео)

Чоловік поводився неадекватно і викрикував нісенітниці.

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького "виловили" голого чоловіка, який мчав вулицею. Правоохоронці "бігуна" затримали.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

Інцидент стався у Дніпрі 29 січня. Голого містянина, який бігав вулицями у "костюмі Адама", побачили очевидці і викликали поліцію.

Правоохоронці зупинили чоловіка у районі Зоряного бульвару. Громадянин перебував у неадекватному стані і говорив нісенітниці. Чоловік був у крові - у нього була рвана рана на пальцях правої руки. Особу "бігуна" встановили – ним виявився 26-річний місцевий житель. Він пояснив, що рани на руці в нього через те, що він розбив дзеркало, намагаючись у нього увійти.

На місце також викликали швидку. Медики доправили чоловіка до 4-ї міськлікарні з підозрою на отруєння наркотичними засобами.

Нагадаємо, що Харкові один з місцевих блогерів влаштував дивний перформанс. Він роздягся, "одним місцем" вмостився алюмінієву миску з червоною ікрою і промчав вулицями міста.

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