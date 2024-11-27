Планував диверсію на військовому аеродромі: СБУ затримала агента ФСБ

Він хотів підпалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром на Кіровоградщині.

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який намагався здійснити диверсію на Кіровоградщині, підпаливши електропідстанцію, що живить військовий аеродром.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

21-річний місцевий житель був завербований ФСБ у серпні 2024 року через свої проросійські висловлювання у Телеграмі. Для виконання "перевірочних" завдань він збирав інформацію про технічний стан енергетичних об’єктів та локації військових шпиталів та будівель ТЦК, яку передавав через месенджер своєму куратору.

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Останнім завданням зрадника стало проникнення на територію ключової електропідстанції регіону. Він мав підпалити її за допомогою легкозаймистої суміші, а потім відзняти загоряння.

За виконання цього завдання він мав отримати 200 тисяч російських рублів. Співробітники СБУ своєчасно виявили злочинця та затримали його під час дорозвідки поблизу цілі. На момент затримання в нього вилучили мобільний телефон з доказами співпраці з ФСБ.

Затриманому оголошено підозру за держзраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала рецидивістів, які підпалювали об'єкти для російських спецслужб.

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