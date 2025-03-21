Намагався зґвалтувати дитину: на Житомирщині засудили чоловіка до 10 років в’язниці

Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, намагався зґвалтувати малолітню дівчинку. Суд призначив йому 10 років ув'язнення.

На Житомирщині 25-річного місцевого мешканця засудили до 10 років позбавлення волі за спробу зґвалтування 12-річної доньки своєї знайомої.

Про це повідомила поліція Житомирської області.

В січні 2023 року, коли чоловік, перебуваючи під впливом алкоголю, відвідав свою знайому, а помітивши, що її не було вдома, вирішив вчинити злочин із її донькою, яка була вдома сама.

"Разом з тим, малолітня потерпіла вчинила опір нападнику: пручалася та кликала на допомогу, а вирвавшись, подзвонила сестрі, яка викликала працівників поліції та знайомого. Надалі, злочинні дії кривдника були припинені місцевим мешканцем та працівниками поліції, які прибули на виклик. До вступу вироку в законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Тернополі агенти РФ шантажували школярку її нюдсами, щоб та вчинила теракт.

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