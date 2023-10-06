"Намагаються, але є калосальні проблеми": Арестович прокоментував можливості росіян щодо наступу

У держави-агресорки не все так благополучно. Росіяни, звичайно, намагаються наступати, але з озброєннями та військовою технікою у них колосальні проблеми.

Про це ексрадник голови ОП Олексій Арестович сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Наступати нічим"

Як наголошує Арестович, одна справа закликати людей, мобілізувати, а інша – чимось їх озброїти. У росіян із цим все дуже погано.

"Ракети – так, але ось наземне озброєння – ой як ні... Колосальних, страшних наступів від Росії теж, м'яко кажучи, не передбачається, тому що нічим", – запевняє колишній радник голови Офісу Президента.

За його словами, починається етап створення стратегічних резервів і потенціалу, який триватиме до літа 2024 року.

"Побомбити – побомблять, ну так і ми їх бомбитимемо. Чекати страшного захоплення Києва, Харкова, Запоріжжя аж ніяк не доводиться", - підсумував Арестович.

Раніше Арестович сказав, що президент держави-агресорки Володимир Путін може упродовж однієї доби ухвалити рішення про закінчення війни, але шанси на те, що він це зробить, є мінімальними. Тому Україні потрібно готуватися до того, що війна триватиме ще понад рік, і займатися підготовкою до тривалих бойових дій потрібно не тільки на фронті, але й в тилу.

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