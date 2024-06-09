Намагаються незаконно перетнути кордон щоденно: в ДПСУ повідомили найпопулярніші способи ухилянтів

Більшість спроб, за його словами, фіксується на зеленій ділянці кордону – поза межами пунктів пропуску.

Спроби українців призовного віку втекти з країни від набуття чинності закону про мобілізацію не побільшало, проте вони відбуваються щоденно.

Про це в ефірі телемарафону 9 червня повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Не можу сказати, що їхня кількість різко збільшилась, але фактично такі спроби залишаються щоденно", – сказали в ДПСУ.

За словами Демченка, в Україні і надалі фіксують спроби незаконного перетину кордону, проте їхня кількість різко не підскочила.

Українці намагаються незаконно перетнути кордон через пункти пропуску, де це можна зробити легально, але порушники намагаються зробити це із підробленими документами або намагаються ховатися в конструкціях транспортних засобів. Проте більшість спроб, за його словами, відбуваються на зеленій ділянці кордону – поза межами пунктів пропуску.

Демченко зазначив, що останнім часом більшість таких порушників вдається виявляти і затримувати на кордоні із Молдовою та Румунією.

"Хоча і на інших ділянках кордону з іншими країнами Європейського Союзу ми також затримуємо таких порушників", – додав він.

Нагадаємо, блокування рахунків – це одне з обтяжень для особи призовного віку, якщо та порушує правила військового обліку.

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