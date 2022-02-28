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Намагаються переконати українців у капітуляції: російські окупанти можуть глушити мобільний зв'язок та Інтернет

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Намагаються переконати українців у капітуляції: російські окупанти можуть глушити мобільний зв'язок та Інтернет

Associated Press

Зв'язок можуть глушити у прифронтових зонах.

Російські окупанти найближчим часом можуть почати глушити мобільний зв'язок та Інтернет у прифронтових зонах. Їхня мета — дезінформувати українців і змусити їх повірити в те, що наша країна “капітулює”.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав український активіст Сергій Стерненко.

“Є інформація від нашої розвідки, що війська РФ найближчим часом можуть намагатись глушити зв‘язок в країні у прифронтових зонах з метою ведення подальшої дезінформаційної кампанії про фейкову “капітуляцію” України з закликами здаватись і не чинити опору. Не маю сумнівів, що ви, друзі, пошлете їх у напрямку “русского боевого корабля”. Майте на увазі та не вірте ворогу”, — наголосив активіст.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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