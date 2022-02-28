Намагаються переконати українців у капітуляції: російські окупанти можуть глушити мобільний зв'язок та Інтернет

Намагаються переконати українців у капітуляції: російські окупанти можуть глушити мобільний зв'язок та Інтернет

Зв'язок можуть глушити у прифронтових зонах.

Російські окупанти найближчим часом можуть почати глушити мобільний зв'язок та Інтернет у прифронтових зонах. Їхня мета — дезінформувати українців і змусити їх повірити в те, що наша країна “капітулює”.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав український активіст Сергій Стерненко.

“Є інформація від нашої розвідки, що війська РФ найближчим часом можуть намагатись глушити зв‘язок в країні у прифронтових зонах з метою ведення подальшої дезінформаційної кампанії про фейкову “капітуляцію” України з закликами здаватись і не чинити опору. Не маю сумнівів, що ви, друзі, пошлете їх у напрямку “русского боевого корабля”. Майте на увазі та не вірте ворогу”, — наголосив активіст.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: