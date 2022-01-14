Намагаються посилити напруженість у державі: в СБУ розповіли, для чого в Україні "мінують" сотні будівель

Намагаються посилити напруженість у державі: в СБУ розповіли, для чого в Україні "мінують" сотні будівель

Перевірками повідомлень про мінування займалися працівники Служби безпеки та Нацполціція.

В Україні невідомі за останні кілька днів “замінували” сотні об'єктів інфраструктури. За даними правоохоронців, усі заяви про “бомби” виявилися фейковими.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Перевірками повідомлень про мінування займалися працівники Служби безпеки та Нацполціція. За словами правоохоронців, подібними повідомленнями злочинці намагаються посилити напругу у державі та суспільстві.

“Повідомлення про псевдомінування — поширений інструмент в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України. За таких умов вкрай важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало. Закликаємо громадян зберігати спокій”, — підкреслили у пресслужбі СБУ.

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