Намагаються виснажити і гатять по позиціях ЗСУ з усього, що в них э: основні зусилля окупанти зосереджують на Донецькому напрямку

Намагаються виснажити і гатять по позиціях ЗСУ з усього, що в них э: основні зусилля окупанти зосереджують на Донецькому напрямку

В Донецькій області тривають запеклі бої.

Окупанти не припиняють проводити наступальні дії, зосереджуючи зусилля на Донецькому напрямку.

Про це повідомляють в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів зосереджених в районі міста Ізюм", - йдеться в повідомленні.

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На Слов’янському напрямку минулої доби окупанти активних бойових дій не проводили. Вони здійснюють доукомплектування та поповнення втрат.

В той же час росіяни обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Повітряну розвідку ворог проводить за допомогою БпЛА “Орлан-10”.

На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали з усього спектру наявного озброєння, зокрема за допомогою авіації підрозділи ЗСУ, з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд українських військ.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”.

Нагадаємо, що військовий експерт назвав українські міста, які є об'єктом номер один для російських окупантів