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"Намагаються завести переговори у глухий кут": Зеленський не приймає ультиматуми та умови Путіна

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"Намагаються завести переговори у глухий кут": Зеленський не приймає ультиматуми та умови Путіна

Associated Press

Президент Зеленський категорично не сприймає будь які неприйнятні для України умови та ультиматуми.

Українська сторона відмовилася від переговорів із Росією через неприйнятні умови.

Про це повідомили в Офісі президента України.

"Будь-яка війна неминуче завершується переговорами. Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми нібито відмовились від переговорів, це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в глухий кут ще до їхнього початку. Ясно, що потрібен інший підхід. Переговори повинні базуватися на здоровому глузді і бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України.

Своїм спротивом українці довели, що загнати нас в глухий кут – це нереалістична амбіція. Ну а брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, з максимальною інтенсивністю. Саме тому, що президент Зеленський категорично на сприймає будь які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Тільки  повноцінні переговори", - сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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