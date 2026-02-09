Намагалася перерізати вени плафоном: експолонений розповів про катування Вікторії Рощиної в СІЗО Таганрога

Вікторія Рощина загинула у російському полоні восени 2024 року після фізичних та психологічних катувань / © Facebook

Реклама

Експолонений «Бритва», якого звільнили з неволі у жовтні 2025 року, повідомив, що журналістка Вікторія Рощина під час перебування у СІЗО Таганрога постійно наполягала, аби до неї привели психолога. Під час чергової відмови від наглядачів у Рощиної сталася істерика, вона зірвала плафон та намагалася перерізати ним вени. Крім того, за непокору Рощину відправляли до карцера.

Про це пише «Слідство.Інфо».

Звільнений із полону на псевдо «Бритва», якого повернули в Україну у жовтні 2025 року, розповів про деталі утримання в СІЗО Таганрога української журналістки Вікторії Рощиної. Деякий час «Бритву» утримували у сусідній камері, тож вони, каже, могли навіть перестукуватися перед сном та бажати одне одному спокійної ночі.

Реклама

«Рощиній „прилітало“ нормально. На думку росіян, вона себе погано вела, була шумною. Їм треба було, щоб всі тихесенько сиділи і не відкривали рота. А вона просила то психолога, то книги поміняти. Постійно просилась до оперативних співробітників», — каже експолонений.

За словами «Бритви», у СІЗО Таганрога Вікторію Рощину за «неправильну поведінку» неодноразово відправляли у карцер — ізольовану одиночну камеру.

«У карцері систематичні побиття. Там маленька камера, зранку виносиш матрац, ліжко пристібають і все. Ти то ходиш, то на підлозі сидиш», — стверджує чоловік.

Під час однієї з ранкових перевірок Рощина вкотре попросила, аби до неї привели психолога. Наглядачів таке прохання обурило.

Реклама

«І у дівчини починається істерика. І вони (наглядачі — ред.) оруть на неї: „Іди в камеру! Не тріпай нерви!“ І вона в камеру заходить. Чуємо крики. І вона, я так зрозумів, зірвала пластиковий плафон і порізала собі вени. Але не сильно, шкіру тільки попсувала. Поприбігали медики», — згадує «Бритва».

Що передувало

Нагадаємо, Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ.

Рощина потрапила у російський полон у серпні 2023 року, коли поїхала робити репортажі з окупованих Росією територій.

Понад рік рідні і близькі чекали на обмін Вікторії та повернення додому. Однак у жовтні 2024 року її батько отримав від росіян звістку, що Вікторія померла у полоні.

Реклама

Раніше журналісти «Слідства.Інфо» разом з організацією «Репортери без кордонів» та колегами з медіа «Суспільне» і «Ґрати» дізналися про те, що у російському полоні українську журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували — на її тілі були ножові поранення, журналістка важила до 30 кілограмів, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.