Намагалися вбити президента чаклунством: яке покарання суд призначив чоловікам

Хакайнде Хічілема / © AP

У Замбії суд визнав винними двох чоловіків, які планували вбивство президента Хакаінде Хічілеми за допомогою чаклунства. Вирок було винесено на тлі зростання критики на адресу глави держави через придушення політичної опозиції.

Про це повідомило видання The Guardian.

До відповідальності притягнули Леонарда Фірі, старосту села, та громадянина Мозамбіку Джастена Мабулессе Кандунде. Їх затримали ще у грудні після того, як прибиральник повідомив про підозрілі звуки. Під час обшуку у чоловіків знайшли живого хамелеона, червону тканину, невідомий білий порошок та хвіст тварини. Суддя Файн Маямбу заявив, що змова була спрямована на вбивство глави держави, і назвав їх ворогами для всіх громадян Замбії.

Чоловіків засудили до двох років позбавлення волі з відправленням на виправні роботи. За даними слідства, їх нібито найняв брат опозиційного депутата Еммануеля «Джей Джей» Банди, якого судять за пограбування, замах на вбивство та втечу з-під варти.

Вирок винесли відповідно до закону британської колоніальної доби, що криміналізує так зване чаклунство. Це рішення збіглося з критикою президента Хакаінде Хічілеми, якого опоненти звинувачують у використанні судової системи для тиску, призначенні лояльних членів у виборчу комісію та у зміні конституційних правил напередодні виборів.

У звіті Human Rights Watch за 2024 рік зазначалося, що адміністрація Хічілеми демонструє авторитарні риси, а влада переслідує журналістів, активістів та опозиційних політиків за критику уряду.

Додаткової напруженості додає суперечка щодо поховання колишнього президента Едгара Лунгу, який помер у червні в Південній Африці. Родина виступає проти державного похорону, наголошуючи, що він не хотів присутності Хічілеми. Питання повернення тіла наразі розглядає південноафриканський суд.

У Замбії обвинувачення у чаклунстві висувають доволі часто. Водночас багато громадян і експертів критикують колоніальні норми, вважаючи, що традиційні духовні практики не мають бути підставою для кримінального переслідування. Викладачка Університету Замбії Ганханані Мойо наголосила, що подібні закони намагаються заборонити те, чого не розуміють.

Президент Хічілема, коментуючи звинувачення у причетності до окультних практик, заявив, що ніколи не вірив у чаклунство — ані особисто, ані як християнин — і відкинув будь-які спекуляції на цю тему.

