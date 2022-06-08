Намалював на вікнах і дверях "Z" і "V" та чекав на "звільнення": у Сумській області викрили колаборанта

Намалював на вікнах і дверях "Z" і "V" та чекав на "звільнення": у Сумській області викрили колаборанта

Поліцейські викрили у Сумській області колаборанта, який вірив у те, що Росія проводить на території України "навчання".

Як виявилося, 68-річний чоловік підтримував агресивну політику РФ та запевняв своїх сусідів, що російська армія в Україні "звільняє населення".

Про це повідомили у Нацполіції України.

"Так, на початку березня чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання, в момент окупації російськими військовими фарбою намалював на вікнах та вхідних дверях свого помешкання заборонені на території України символи, належні російським окупаційним військовим, а саме літери "Z" та "V", - йдеться у повідомленні.

Однак на цьому житель району не зупинився та впродовж квітня-травня почав переконувати своїх сусідів у тому, що дії збройних сил РФ проти України спрямовані на "звільнення населення", а також стверджував, що Росія проводить "тренування" на території України.

"Тепер за скоєне йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років", - зазначили у поліції.

Фото: Національна поліція України

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