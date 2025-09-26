- Дата публікації
Намети з представниками ТЦК працюють в Одесі: що відомо (фото)
Мета у тому, щоб люди підходили і самі ставили запитання співробітникам Одеського обласного ТЦК та СП.
Намети з представниками ТЦК працюють в Одесі.
Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.
Мета у тому, щоб люди підходили і самі ставили запитання.
«До намету ТЦК підійшов чоловік середніх років. Він довго зважувався на цей крок, бо все, що чув про мобілізацію, — уривки з соцмереж, де переважали страхи та перебільшення. Його очікування були найгіршими. Та вже після десяти хвилин спілкування ситуація змінилася. Він почув чіткі пояснення, отримав відповіді на свої запитання і вперше сказав: „Тепер я розумію, як усе відбувається насправді“, — йдеться у дописі.
Це й є головна мета інформаційних точок ТЦК та СП.
«Вони створені для того, щоб зняти напругу, розвіяти міфи та допомогти людям розібратися у складних питаннях. Саме такі розмови стають кроком до усвідомлених рішень», — зазначили у ТЦК.
Ймовірно, така практика може поширитися й на інші міста.
Нагадаємо, в Одесі чоловік отримав один рік умовного терміну ув’язнення за те, що нацькував собаку на поліцейського, коли той хотів його мобілізувати.