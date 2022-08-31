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"Намутив" дизпалива на 205 млн грн: судитимуть екскерівнику Держагентства резерву України

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"Намутив" дизпалива на 205 млн грн: судитимуть екскерівнику Держагентства резерву України

Фото: Unsplash

Прокуратура повідомила про підозру експосадовцю Державного агентства резерву України за фактом зловживання службовим становищем.

Посадовець наробив збитків Україні на суму понад 200 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, підозрюваний у 2021 році організував злочинну схему реалізації дизельного палива з держрезерву за значно заниженою вартістю.

Він продав 18 тис тонн дизпалива з держрезерву за ціною вдвічі меншою ринкової.

"Такі дії посадовця завдали збитків державі на суму 205 млн грн та негативно вплинули на обороноздатність нашої країни", -  йдеться в повідомленні.

 Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що у Запорізькій області обшукують міськраду та обладміністрацію через розкрадання гумдопомоги посадовцями.

Нагадаємо, що в ISW розповіли, як росіяни через контрнаступ ЗСУ змушені передислоковуватися і змінювати пріоритети.

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