Нанесли нафтогазовій галузі росіян найбільшого удару за весь період існування, - експерт про удари дронів СБУ

Удари дронів СБУ по двом об’єктам нафтопереробної галузі РФ завдали їй найбільшої шкоди за весь період існування.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт підкреслює, що СБУ завдала другого за тиждень потужного удару по нафтогазовій інфраструктурі ворога. «Черговою ціллю став нафтопереробний завод у Туапсе. Після двох вибухів там почалася масштабна пожежа. За кілька днів до цього служба провела спецоперацію на нафтовому терміналі "Усть-Луга Ойл" у ленінградській області. Як пише агенція Bloomberg, після атак морські постачання сирої нафти з Росії впали до мінімуму", - акцентує Загородній.

Політолог наголошує, що дрони СБУ б’ють на далеку відстань і з великою точністю. «Удар може бути нанесений у будь-яку точку РФ. Зауважте, між двома атакованими об’єктами нафтопереробної галузі росіян майже 2 000 кілометрів відстані. Причому обидві спецоперації продемонстрували 100% результат – ворог явно не був готовий до ударів і вони завдали максимальної шкоди інфраструктурі. Варто зазначити, що вражені заводи, крім роботи на експорт, працювали і на забезпечення паливом армії агресора. А значить є законними військовими цілями", - пише експерт.

"Хочу згадати події півторарічної давнини, коли після зміни керівництва Служби там почався активний розвиток власного виробництва дронів. Зараз ці розробки демонструють чудові результати. За участю наземних і надводних дронів проведено ряд успішних спецоперацій – від підриву Кримського мосту до ударів по аеродром стратегічної авіації", - резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше стало відомо, що за атакою безпілотників на нафтопереробний завод в Туапсе стоїть СБУ.

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